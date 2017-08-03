В Улан-Удэ задержали подозреваемого в убийстве борца Власко

2 августа в Улан-Удэ задержали подозреваемого в убийстве известного борца Юрия Власко. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
— Сотрудниками Управления уголовного розыска МВД РФ по Республике Бурятия 2 августа в Улан-Удэ был задержан подозреваемый в совершении убийства известного спортсмена, — сообщила Волк.
Напомним, 20-летний спортсмен был убит 29 июля на берегу озера Байкал вблизи села Горячинск. Позже очевидец рассказал о последних минутах борца Власко.
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