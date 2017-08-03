В киевской школе от карты Украины оторвали Крым

В киевской школе № 199 от карты Украины оторвали Крым. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написала учительница Ксения Михайлюк.

— Киев. Школа № 199. Висит себе в фойе карта Украины с оторванным Крымом и не знает, что портит детям представление о мире, а мне — настроение, — возмутилась киевлянка.

Отметим, что многие пользователи соцсети неоднозначно отреагировали на данный пост. Так, некоторые из них даже потребовали уволить руководство учебного заведения.

Ранее сообщалось, что в Германии Крым обозначили российским на карте в учебнике. А позже издание Washington Post опубликовало карту Незалежной без полуострова.