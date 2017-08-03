Саакашвили лишился всех паспортов и стал невыездным

Так как политик сейчас находится в США, решать вопрос по его экстрадиции в Грузию теперь придётся Госдепу.

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской области Украины Михаил Саакашвили больше не может пересечь какую-либо государственную границу, поскольку Киев после лишения украинского гражданства аннулировал все его паспорта. Об этом сообщает "Комсомольская правда в Украине".

— Порошенко разыграл с гражданством Саакашвили хитрую комбинацию, — заявил источник издания. — Сразу после подписания указа о лишении гражданства через МИД Украины были уведомлены компетентные органы в США и других странах о том, что у него аннулированы все паспорта.

Как отмечается, теперь Саакашвили лишился возможности покинуть США, куда отправился перед отзывом его украинского гражданства. Как сказал собеседник газеты, "товарищ Саакашвили в изоляции". Причём всё было выставлено так, что фактически Киева не коснулся процесс экстрадиции Саакашвили в Грузию. Теперь этот вопрос предстоит решать США.

Напомним, указ о лишении украинского гражданства экс-лидера Грузии президент Украины Пётр Порошенко подписал 26 июля. Официально заявлено, что политик указал в анкете на получение паспорта ложные данные, а именно скрыл, что является фигурантом уголовного дела на родине. Саакашвили заявляет, что анкету не заполнял и её подписал другой человек.