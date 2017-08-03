"Победа" снизит стоимость билетов до 777 рублей и разрешит летать с рюкзаками

По словам гендиректора авиакомпании Андрея Калмыкова, внимание будет уделяться не весу ручной клади, а её габаритам.

После вступления в силу закона об отмене бесплатного провоза багажа по невозвратным билетам "Победа" снизит минимальную стоимость билетов с 999 до 777 рублей. Об этом Андрей Калмыков заявил в интервью ТАСС.

— Отмена обязательного багажа в 10 килограммов даст нам возможность снизить базовые тарифы на величину до 20%. Да и минимальный тариф, впрочем, тоже: с 999 рублей до 777 рублей, — пояснил гендиректор авиакомпании.

Он отметил, что "Победа" будет ориентироваться не на вес ручной клади, а на её размер и точные габариты.

— Мы возьмём общий объём багажных полок, поделим его на 189 — это количество мест в каждом самолёте — и сможем сказать пассажиру: вот у вас есть столько места, можете в пределах этой нормы провозить любое количество предметов, сумок, рюкзачков — что хотите. Даже если это всё будет весить более пяти килограммов, главное, чтобы вся ручная кладь вписывалась в размер, — добавил Калмыков.

Кроме того, с вступлением в силу нового закона "Победа" планирует вдвое снизить стоимость доплаты за каждый килограмм дополнительного багажа. В настоящее время авиакомпания разрешает бесплатно провозить 10 килограммов, при этом за каждый лишний килограмм необходимо доплачивать по 500 рублей. Так, провоз чемодана весом в 15 килограммов обходится пассажиру в 2,5 тысячи рублей.

— После того как мы начнём продажу невозвратных билетов по новому закону, стоимость багажа весом в 15 килограммов составит 1 тысячу рублей, — сказал собеседник ТАСС.

Напомним, в конце июля президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому невозвратный авиатариф "может не предусматривать" право пассажира бесплатно брать с собой 10 килограммов ручной клади.