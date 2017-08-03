Мосгорсуд назначил инвалиду Мамаеву штраф вместо реального срока

Судья отметила, что состояние здоровья Антона Мамаева может считаться смягчающим обстоятельством.

Мосгорсуд заменил инвалиду первой группы Антону Мамаеву реальный срок на штраф в размере 200 тысяч рублей. Напомним, он обвинялся в разбое.

Отмечается, что в суде сочли его состояние здоровья как смягчающее обстоятельство. В связи с этим было решено заменить категорию преступления с тяжкого на средней тяжести.

— Приговор Тимирязевского суда в отношении Мамаева от 30 июня изменить. В отношении Мамаева изменить категорию совершённого им преступления с тяжкого на средней степени тяжести, — говорится в постановлении Мосгорсуда.

Как уже сообщал Лайф, 30 июня инвалида первой группы приговорили к четырём с половиной годам колонии за разбой. Он был признан виновным в угрозе применения насилия и завладении мотороллером. В итоге решение Тимирязевского суда обжаловали и прокуратура, и адвокаты. 19 июля Мамаева освободили из-под стражи под подписку о невыезде.