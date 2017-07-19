Суд освободил осуждённого за разбой инвалида Мамаева под подписку о невыезде

Тимирязевский суд Москвы принял решение освободить осуждённого за организацию разбоя инвалида 1-й группы Антона Мамаева под подписку о невыезде. До настоящего момента молодой человек, который передвигается в инвалидном кресле из-за спинальной атрофии мышц, содержался в больнице при изоляторе "Матросская тишина".
В июне Мамаева приговорили к 4,5 года лишения свободы за разбой. Он был признан виновным в угрозе применения насилия и завладении мотороллером. В роли "жертв" при этом оказались двое здоровых мужчин, один из которых — бывший спецназовец.
Напомним, свободы для инвалида 1-й группы попросила ФСИН. Основанием стало его состояние здоровья.
- Популярные
- По времени