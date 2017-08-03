В Абхазии возбудили уголовное дело после взрыва боеприпасов на складе

Ранее сообщалось, что в результате инцидента погибли две туристки из Санкт-Петербурга.

В Абхазии возбудили уголовное дело после взрыва на складе боеприпасов в Гудаутском районе. Об этом сообщил военный прокурор республики Адгур Агрба.

— Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 358 "Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц", — сообщил он.

Ранее сообщалось о том, что в результате взрыва в Абхазии погибли две туристки из Санкт-Петербурга. Всего в больницы обратился 61 человек, среди них 20 российских туристов.

Напомним, взрыв на складе боеприпасов в республике прогремел накануне.