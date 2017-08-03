Подмосковные электрички могут оснастить барными стойками к ЧМ-2018

Читайте также

Подмосковные электрички могут оснастить барными стойками к ЧМ-2018

9

Фото:© РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Также в новых поездах с логотипами чемпионата мира по футболу будут установлены комфортные кресла и современные двуязычные аудиогиды.

Барные стойки могут появиться в подмосковных электричках в преддверии ЧМ-2018 по футболу. В настоящее время этот вопрос обсуждается, заявила министр культуры Московской области Оксана Косарева.

Курсировать по региону новые поезда начнут в июня 2018 года. По словам Косаревой, проект будет реализован без привлечения бюджетных средств в рамках государственно-частного партнерства.

Отметим, в конце июля Ространснадзор провёл проверку состояния электричек в нескольких подмосковных депо и признал многие поезда опасными.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!