Подмосковные электрички могут оснастить барными стойками к ЧМ-2018

Барные стойки могут появиться в подмосковных электричках в преддверии ЧМ-2018 по футболу. В настоящее время этот вопрос обсуждается, заявила министр культуры Московской области Оксана Косарева.
Курсировать по региону новые поезда начнут в июня 2018 года. По словам Косаревой, проект будет реализован без привлечения бюджетных средств в рамках государственно-частного партнерства.
Отметим, в конце июля Ространснадзор провёл проверку состояния электричек в нескольких подмосковных депо и признал многие поезда опасными.
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