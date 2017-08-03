Forbes назвал самого высокооплачиваемого писателя в мире

По данным журнала Forbes, 52-летняя Джоан Роулинг стала самым высокооплачиваемым писателем 2017 года, следом идут 70-летний Джеймс Паттерсон (американский автор детективов и триллеров) и 46-летний Джефф Кинни (автор бестселлера "Дневник слабака").
Так, Роулинг заработала 95 млн долларов, Паттерсон — 87 млн, а Кинни — 21 млн. В первую десятку списка также вошли Дэн Браун (20 млн), Стивен Кинг (15 млн), Джон Гришэм (14 млн), Нора Робертс (14 млн), Пола Хокинс (13 млн), Э.Л. Джеймс (11,5 млн), Даниэла Стил (11 млн) и Рик Риордан (11 млн).
Ранее журнал Time опубликовал список 25 самых влиятельных людей в Интернете. Джоан Роулинг вошла в него наравне с президентом США Дональдом Трампом.
- Популярные
- По времени