Спецпрокурор США по "российскому вмешательству" сформировал жюри присяжных

В рамках данного разбирательства присяжные могут направлять интересующим следователей лицам повестки, заслушивать показания и решать, достаточно ли у следствия улик для предъявления обвинений различным фигурантам.

Спецпрокурор США по делу о "вмешательстве" России в американские выборы Роберт Мюллер сформировал жюри присяжных, пишет газета The Wall Street Journal.

По информации издания, жюри присяжных было созвано несколько недель назад, что говорит об активизации разбирательства, которое ведёт Мюллер. Ожидается, что оно завершится не ранее чем через несколько месяцев.

Адвокат президента США Дональда Трампа Тай Кобб в интервью газете заявил, что не знал о формировании жюри, и заверил, что Белый дом готов в полной мере сотрудничать с Мюллером по поводу расследования.

Кто именно вошёл в состав жюри, не уточняется.

Ранее Лайф сообщал, что команда Трампа ведёт собственное расследование против Мюллера. По данным СМИ, американский лидер неоднократно напоминал спецпрокурору, что он выходит за рамки своего расследования, и обвинял его в предвзятости.