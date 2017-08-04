Владимир Путин призвал разобраться с "диким" туризмом на берегах Байкала

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно бороться с бесконтрольностью "диких" туристов, которые устраивают на берегах Байкала стихийные свалки.

— Интерес к Байкалу растёт — за год на берегах озера бывает до миллиона человек. Но обратная сторона — бесконтрольность "диких" туристов приводит к стихийным свалкам, а стремление предпринимателей по максимуму использовать спрос на путешествия — к игнорированию норм. Надо стимулировать экологическую ответственность бизнеса и разрабатывать вариант софинансирования экологически ориентированных проектов, — потребовал глава государства.

Напомним, Владимир Путин находится с рабочим визитом в Бурятии. Чуть ранее глава государства выпустил в озеро Байкал мальков рыбы-эндемика — байкальского омуля.