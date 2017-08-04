Захарова назвала "очередной пакостью" увеличение срока выдачи американских виз

Она убеждена, что сотрудники Посольства США намеренно затягивают дипломатические процедуры с целью давления на Москву.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объясняет "политическими играми" затягивание процедур по оформлению американских виз для граждан России. Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Россия-1".

По словам Захаровой, если раньше собеседование в Посольстве США назначалось примерно через десять дней после подачи документов, то теперь этот срок растянулся до полутора месяцев. При этом проблемы с визами, по данным российского МИД, технически не связаны с сокращением числа сотрудников диппредставительства США, а значит, они создаются искусственно, с целью оказания давления на Москву, считают в ведомстве.

— Мы прекрасно понимаем, что это такое запугивание, это такое давление на российскую сторону, это такая очередная пакость, которая будет сделана россиянам, — сказала Захарова.

Напомним, ранее бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что процесс оформления американских виз для российских граждан теперь будет занимать "недели или даже месяцы". Позже его прогнозы подтвердили и в Посольстве США. Там пояснили, что требование Москвы к Вашингтону сократить численность дипмиссии до 455 человек "снизит скорость консульских операций".