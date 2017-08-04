Автором тендера "Веслом по е…" на сайте госзакупок оказался обиженный сисадмин

Директор скандально известной аптеки из Находки Илона решила уволить системного администратора Романа после 18 лет работы. Он, затаив обиду, захотел отомстить своей бывшей начальнице. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обиженный системщик сначала устроил сбой в работе сервера аптеки, после чего спутал все данные в программе отчётности.
На этом он решил не останавливаться. Спустя некоторое время он выкрал ноутбук у бывшей начальницы и разместил на сайте госзакупок тендер с текстом "Веслом по е***".
Теперь в отношении Романа собираются возбудить уголовное дело.
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