ВЦИОМ: Большинство россиян не испугались новых санкций США

Лишь 28% наших сограждан признались, что испытывают страхи в связи с их возможным негативным воздействием на нашу страну.

О новом витке антироссийских санкций, инициированном Конгрессом США, слышали 68% россиян, но большинство из них восприняли эту информацию спокойно, говорят социологи. По результатам опроса ВЦИОМ, негативных последствий от введённых ограничений опасаются лишь 28% россиян, а 48% убеждены, что не ждут никаких изменений после введения санкций. Более того, 9% опрошенных считают, что они, напротив, произведут положительный эффект на экономику страны.

Интересно, что треть россиян (29%) предлагают не реагировать на введённые ограничения. Ввести ответные санкции предлагает 19%, а 4% опрошенных требуют жёсткого ответа.

ВЦИОМ отмечает, что оценки российско-американских отношений, улучшившиеся после встречи глав государств в начале июля, в конце месяца ухудшились, вернувшись на апрельский уровень. 39% россиян (вместо 32%) теперь говорят о напряжённости, а 21% (против 10%) — даже о враждебности в отношениях Москвы и Вашингтона.

Симпатии россиян к американскому президенту ожидаемо снизились с 27% до 18%. А негатив, напротив, вырос с 22% до 28%.

Ранее президент США Дональд Трамп посетовал, что отношения Москвы и Вашингтона оказались на опасно низком уровне. И, по его мнению, виновник этого — конгресс, который продавил принятие Штатами новых санкций против России.