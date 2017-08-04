МЧС назвало причину подтопления рудника Мир в Якутии

На месте происшествия сейчас работают несколько военизированных горноспасательных частей.

По данным МЧС, причиной прорыва воды в шахту является отработанный карьер "Мир", в котором находилось порядка 300 тысяч кубометров воды. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

— На руднике создана группировка сил и средств МЧС России в количестве 36 человек и 6 единиц техники филиала Якутский ВГСО ФГУП "ВГСЧ" и Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия), спланированы мероприятия по её наращиванию, — говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

Напомним, что сегодня на руднике Мир в Якутии произошло подтопление, в результате чего более 150 горняков оказались заблокированы в шахте. Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Подробности случившегося читайте в нашей текстовой трансляции.

Ранее сообщалось, что на место происшествия выехал глава МЧС России Владимир Пучков.

Предварительным источником прорыва воды в шахту явился отработанный карьер "Мир", в котором находилось порядка 300 тысяч кубических метров воды.