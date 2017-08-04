Уральский священник, перевозивший ребёнка в багажнике, играл с ним в десантника

Сейчас по факту случившегося следователями регионального СУ СК РФ проводится проверка.

В Верхней Пышме священник, который якобы перевозил ребёнка в багажнике своего авто, утверждает, что мальчик захотел поиграть в десантника, а тот не смог ему отказать. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина в одежде священника на городской парковке в Верхней Пышме усадил ребёнка в багажник своего авто и увёз.

К настоящему моменту стражи порядка уже установили личность священнослужителя. Он уже дал объяснения по факту случившегося правоохранителям.

— Со слов водителя, ребёнок на видео — его сын. Накануне они смотрели фильм о службе в воздушно-десантных войсках. Несовершеннолетний решил попробовать сесть в автомобиль, как это делают десантники в фильме, когда садятся в самолёт, — заявили в пресс-службе ГИБДД.

Напомним, что следователи регионального СУ СК РФ также заинтересовались историей перевозки ребёнка в багажнике автомобиля священнослужителем и начали проверку по данному факту.