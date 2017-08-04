В новый список санкций ЕС по делу Siemens попал замминистра энергетики РФ

Ограничительные меры были введены из-за скандала с турбинами немецкой компании, которые якобы незаконно были доставлены в Крым.

Заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов попал в новый список санкций, который Евросоюз ввёл из-за скандала с турбинами Siemens. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы ЕС.

Кроме того, ограничительные меры были введены и в отношении главы департамента Минэнерго Евгения Грабчака и руководителя компании "Технопромэкспорт" Сергея Топор-Гилки.

Как уже сообщал Лайф, скандал произошёл после того, как в Siemens заявили, что четыре турбины, поставленные компанией для проекта в Тамани, были, вопреки договору, перевезены в Крым. При этом в России отмечают, что на полуостров отправили турбины отечественного производства.