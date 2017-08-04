Из затопленной шахты в Якутии подняты 142 горняка

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Из затопленной шахты в Якутии подняты 142 горняка

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Фото: ©РИА Новости

Спасательная операция продолжается с утра, когда под землю хлынула вода из насосной станции.

В Якутии на руднике "Мир" на поверхность из затопленной шахты подняты 142 шахтёра. Об этом сообщили в МЧС РФ.

— По состоянию на 17:00 спасены и подняты на поверхность 142 шахтёра, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в компании "Алроса", которая разрабатывает рудник, сообщали, что под землёй на момент ЧП находились 142 человека.

На место чрезвычайной ситуации были направлены дополнительные отряды спасателей, в том числе подземные водолазы. Туда вылетели глава компании "Алроса", губернатор Якутии, глава МЧС. Прокуратура начала проверку по факту ЧП.

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