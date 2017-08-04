Установлены личности шахтёров, пропавших при затоплении шахты "Алросы"

При затоплении шахты рудника "Мир" компании "Алроса" пропали девять горняков. Как сообщает телеграм-канал Mash, уже установлены их личности.

Личности пропавших при затоплении рудника "Мир" шахтеров: 1. Мирзаев, 2. Миронцев, 3. Куликов, 4. Неустроев, 5. Власенко, 6. Гуляев, 7. Степанов, 8. Марьин, 9. Мисник. Фото: ©РИА Новости

Известно, что на поверхность подняли 142 горняка. При этом еще девятерых шахтеров пока не могут найти. Их судьба остается неизвестной.

Напомним, авария в руднике произошла сегодня около 16.30. На место ЧП прибыли руководитель МЧС Владимир Пучков и глава "Алросы" Сергей Иванов.