Установлены личности шахтёров, пропавших при затоплении шахты "Алросы"

При затоплении шахты рудника "Мир" компании "Алроса" пропали девять горняков. Как сообщает телеграм-канал Mash, уже установлены их личности.
Личности пропавших при затоплении рудника "Мир" шахтеров:
1. Мирзаев,
2. Миронцев,
3. Куликов,
4. Неустроев,
5. Власенко,
6. Гуляев,
7. Степанов,
8. Марьин,
9. Мисник.
Фото: ©РИА Новости
Известно, что на поверхность подняли 142 горняка. При этом еще девятерых шахтеров пока не могут найти. Их судьба остается неизвестной.
Напомним, авария в руднике произошла сегодня около 16.30. На место ЧП прибыли руководитель МЧС Владимир Пучков и глава "Алросы" Сергей Иванов.
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