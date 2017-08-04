Установлены личности шахтёров, пропавших при затоплении шахты "Алросы"

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Установлены личности шахтёров, пропавших при затоплении шахты "Алросы"

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При затоплении шахты рудника "Мир" компании "Алроса" пропали девять горняков. Как сообщает телеграм-канал Mash, уже установлены их личности.

Личности пропавших при затоплении рудника "Мир" шахтеров:

1. Мирзаев,

2. Миронцев,

3. Куликов,

4. Неустроев,

5. Власенко,

6. Гуляев,

7. Степанов,

8. Марьин,

9. Мисник.

Фото: ©РИА Новости

Известно, что на поверхность подняли 142 горняка. При этом еще девятерых шахтеров пока не могут найти. Их судьба остается неизвестной.

Напомним, авария в руднике произошла сегодня около 16.30. На место ЧП прибыли руководитель МЧС Владимир Пучков и глава "Алросы" Сергей Иванов.

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