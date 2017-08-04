Саакашвили отправился в евротур без паспорта

В настоящий момент экс-губернатор Одесской области является лицом без гражданства.

Опальный грузинский лидер и бывший глава Одесской ОГА Украины Михаил Саакашвили после посещения Польши заявил о своём намерении посетить ещё целый ряд европейских стран, чтобы провести там переговоры с зарубежными политиками. Об этом он рассказал журналистам радиостанции RMF FM.

— Я являюсь лидером партии, несмотря на то что Порошенко лишил меня гражданства. Украинское общество не согласится с этим решением, поэтому я вернусь на Украину, — сказал Саакашвили.

Как отметил опальный грузинский и украинский политик, он не намерен отказываться от своих планов провести реформу на Украине, кроме того, Саакашвили заявил, что будет продолжать вести политическую деятельность, где бы он ни находился.

Напомним, что президент Украины Пётр Порошенко принял решение лишить гражданства Михаила Саакашвили в тот момент, когда тот находился в США. Сам Саакашвили с этим решением категорически не согласен и хочет его оспорить. Таким образом политик стал лицом без гражданства.