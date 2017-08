Ранее самым популярным роликом являлся клип к песне See You Again рэп-исполнителя Wiz Khalifa и музыканта Charlie Puth.

Клип на песню пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси Despacito стал самым просматриваемым видеороликом в истории YouTube, пишет газета The Guardian. В настоящее время число просмотров видеоклипа активно движется к трём миллиардам. Напомним, ранее автор хита Despacito обратился к президенту Венесуэлы Николасу Мадуро с просьбой не связывать трек с политикой.