Шварценеггер запустил проект по защите климата

По словам актёра, новый веб-сайт позволит американским законодателям ради решения экологических проблем сделать больше, чем делает администрация Трампа.

Известный голливудский актёр и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер запустил проект в поддержку Парижского соглашения, пишет газета The Hill.

Проект, названный Цифровым сборником правовых инициатив по окружающей среде, будет представлять собой базу данных документов, касающихся климата и экологии. Веб-сайт призван помочь властям американских штатов разработать собственное законодательство об изменении климата.

— Реальность заключается в том, что теперь каждый штат работает и проходит различные законодательные нормативы, которые помогают им принимать правильные решения, — приводит The Hill слова Шварценеггера.

Ранее Лайф сообщал, что США официально уведомили ООН о выходе из Соглашения по климату.