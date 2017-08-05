Один из рабочих, заблокированных в шахте "Мир", вышел на связь

Один из рабочих, заблокированных в шахте "Мир", самостоятельно вышел на связь. Об этом сообщили в пресс-службе "Алросы".

— Один из рабочих самостоятельно вышел на связь на горизонте-410. Мирзаев Алишер Исмаилович, — говорится в сообщении.

Ранее Лайф сообщал, что личности пропавших горняков уже установлены.

Напомним, авария на руднике произошла накануне. На место ЧП прибыли руководитель МЧС Владимир Пучков и глава "Алросы" Сергей Иванов.

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