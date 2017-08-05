Спасённого шахтёра из рудника "Мир" в Якутии подняли на поверхность

Сейчас мужчина находится в реанимации, его состояние врачи оценивают как тяжёлое.

Спасатели подняли на поверхность из рудника "Мир" в Якутии шахтёра, который ранее самостоятельно вышел на связь. Как сообщили в пресс-службе "Алросы", мужчина госпитализирован.

— Состояние пострадавшего тяжёлое за счёт общего переохлаждения, но стабильное. У него ушиб лёгкого. Сейчас он находится в реанимации, но его жизни ничего не угрожает, — сообщили Лайфу в "Алросе".

Таким образом, Алишер Мирзаев стал 143-м спасённым шахтёром с подтопленного рудника.

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