Сергей Кисляк опроверг, что Россия и США вернулись к холодной войне

Экс-посол РФ в США Сергей Кисляк прокомментировал обострение в отношениях между двумя странами, о котором много говорят в последнее время в связи с введением новых антироссийских санкций.
— Нет, это ещё не холодная война. Я не уверен, что у меня есть логарифмическая линейка, по которой я точно отмерю расстояние до неё, — сказал Кисляк.
При этом он призвал не ждать быстрых изменений в отношениях.
— Всё, что происходит в российско-американских отношениях, — это довольно комплексно, это надолго, потому что мир меняется, — добавил дипломат.
Напомним, накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия согласна с высказыванием Дональда Трампа об "опасно низком уровне" отношений. Ранее американский лидер подписал новый санкционный закон, отметив при этом, что идея введения очередных ограничений исходила от Конгресса.
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