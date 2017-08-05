Сергей Кисляк опроверг, что Россия и США вернулись к холодной войне

По мнению дипломата, проблема заключается в чрезмерном желании Соединённых Штатов показать собственную исключительность и научить весь мир "что хорошо, а что плохо".

Экс-посол РФ в США Сергей Кисляк прокомментировал обострение в отношениях между двумя странами, о котором много говорят в последнее время в связи с введением новых антироссийских санкций.

— Нет, это ещё не холодная война. Я не уверен, что у меня есть логарифмическая линейка, по которой я точно отмерю расстояние до неё, — сказал Кисляк.

При этом он призвал не ждать быстрых изменений в отношениях.

— Всё, что происходит в российско-американских отношениях, — это довольно комплексно, это надолго, потому что мир меняется, — добавил дипломат.

Напомним, накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия согласна с высказыванием Дональда Трампа об "опасно низком уровне" отношений. Ранее американский лидер подписал новый санкционный закон, отметив при этом, что идея введения очередных ограничений исходила от Конгресса.