Киллер следил за директором московского океанариума несколько дней

Он не оставил улик и выбрал идеальное место для преступления: никто ничего не видел.

Киллер, который в Москве расстрелял директора "Крокус сити океанариума", следил за ним несколько дней. Об этом сообщается в телеграм-канале Mash. Место для убийства было выбрано идеально.

Бизнесмен был застрелен в Суворовском парке. По сообщениям СМИ, это случилось во время его пробежки. У следствия нет ни одной записи с камер наблюдения или каких-то показаний свидетелей. Выстрелив в Андрея Чернова, киллер ушёл с места, не оставив ни одной улики.

Ранее в ГСУ СК по Москве сообщали, что киллер выпустил в тело Чернова по меньшей мере шесть пуль. Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".