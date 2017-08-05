Коалиция могла ударить фосфорными бомбами по Ракке из-за технического сбоя

По мнению политолога Станислава Тарасова, обстрел госпиталя в Ракке вряд ли был намеренной провокацией или попыткой устрашить террористов.

Удар фосфорными бомбами по сирийской Ракке, так же как и предыдущие удары сил коалиции, в ходе которых гибли мирные люди, говорит о недостаточном уровне координации сил внутри союза. Об этом Лайфу заявил политолог и востоковед Станислав Тарасов.

— Существуют международные соглашения, о которых мало известно. Конфликтующие стороны используют фосфорное оружие не только на территории Сирии. Это сообщение (об обстреле госпиталя. — Прим. редакции) звучит диссонансом, накануне представитель Белого дома заявил, что на юго-западе Сирии успешно осуществляется перемирие, — сказал Тарасов.

Он отметил, что Ракку штурмуют в основном арабо-курдские формирования при поддержке США, там существует крупная группа радикалов.

— Данная атака — техническая ошибка, террористы прикрываются людьми, как живым щитом. Может быть, провокация, но я хотел бы это исключить, также возможны устрашающие действия, направленные на деморализацию противника, — добавил собеседник Лайфа.

Напомним, ранее в Красном Полумесяце заявили, что госпиталь в Ракке подвергся бомбардировке более чем 20 снарядами, целями стали электрогенераторы, машины скорой помощи и отделения внутри госпиталя.