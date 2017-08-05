SANA: Силы коалиции ударили фосфорными бомбами по госпиталю в Ракке

По данным замглавы сирийского "Красного полумесяца", в медучреждение было выпущено более двадцати снарядов.

Силы международной коалиции, возглавляемой США, нанесли удар фосфорными бомбами по госпиталю, который обслуживает около 100 тысяч человек в городе Ракка в Сирии. Об этом сообщает новостное агентство SANA.

— Госпиталь подвергся бомбардировке более чем 20 снарядами, целью стали электрогенераторы, машины скорой помощи и отделения внутри госпиталя, — цитирует агентство заместителя руководителя сирийского "Красного полумесяца" Дину аль-Асаад.

Накануне стало известно, что в ходе удара международной коалиции в Ракке погибли восемь человек из одной семьи: женщина и семь детей. До этого, в конце июля, сообщалось о гибели нескольких десятков человек в результате авиаударов коалиции.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.