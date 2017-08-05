Родители "пьяного мальчика" обнаружили на могиле сына нимб и ангельские крылья

Читайте также

Родители "пьяного мальчика" обнаружили на могиле сына нимб и ангельские крылья

25
Отец ребёнка признался, что был шокирован, когда увидел на фотографии ребёнка очертания ангела.

На фотографии, которая стоит на могиле "пьяного мальчика" Алёши Шимко, его родители обнаружили очертания ангельских крыльев и нимб. Об этом сообщает паблик Mash.

Странное явление родители заметили 3 августа, когда пришли на кладбище. На фотографии, по их словам, проступил силуэт ангела.

— Я не поверил своим глазам. На фото нимб и очертания крыльев, — говорит Роман, отец мальчика.

Напомним, что шестилетний Алёша Шимко погиб под колёсами авто 23 апреля 2017 года. После вскрытия эксперты пришли к выводу, что мальчик был пьян, а в его крови нашли 2,7 промилле алкоголя.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!