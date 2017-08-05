Родители "пьяного мальчика" обнаружили на могиле сына нимб и ангельские крылья

На фотографии, которая стоит на могиле "пьяного мальчика" Алёши Шимко, его родители обнаружили очертания ангельских крыльев и нимб. Об этом сообщает паблик Mash.
Странное явление родители заметили 3 августа, когда пришли на кладбище. На фотографии, по их словам, проступил силуэт ангела.
— Я не поверил своим глазам. На фото нимб и очертания крыльев, — говорит Роман, отец мальчика.
Напомним, что шестилетний Алёша Шимко погиб под колёсами авто 23 апреля 2017 года. После вскрытия эксперты пришли к выводу, что мальчик был пьян, а в его крови нашли 2,7 промилле алкоголя.
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