В Сочи заявили, что на пляже бил не гейзер с нечистотами, а поток чистой воды

В администрации Сочи прокомментировали инцидент на пляже и заявили, что информация о прорыве канализации (об этом писали в соцсетях) не соответствует действительности.
— Авария повлекла за собой смыв примесей грунта и земли со стен ливневого коллектора, что и дало соответствующий окрас потоку, — говорится в заявлении пресс-службы.
По словам городских властей, инцидент не угрожает экологии района, а во взятых пробах воды не было обнаружено патогенной флоры.
Видео в редакцию прислал гражданский корреспондент Олег через приложение LifeCorr (можно скачать для iOS и Android).
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