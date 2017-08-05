В Сочи заявили, что на пляже бил не гейзер с нечистотами, а поток чистой воды

Сегодня в Сети появилось видео с Чкаловского пляжа в Адлере, на котором видно, как из трубы посреди гальки вытекает мощный поток тёмной жидкости.

В администрации Сочи прокомментировали инцидент на пляже и заявили, что информация о прорыве канализации (об этом писали в соцсетях) не соответствует действительности.

— Авария повлекла за собой смыв примесей грунта и земли со стен ливневого коллектора, что и дало соответствующий окрас потоку, — говорится в заявлении пресс-службы.

По словам городских властей, инцидент не угрожает экологии района, а во взятых пробах воды не было обнаружено патогенной флоры.

Видео в редакцию прислал гражданский корреспондент Олег через приложение LifeCorr (можно скачать для iOS и Android).