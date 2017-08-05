Из-за глобального потепления в Альпах могут найти сотни мумий

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Из-за глобального потепления в Альпах могут найти сотни мумий

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Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

По данным швейцарских полицейских, за последний год ледники потеряли почти один кубический километр, то есть около 900 миллиардов литров воды.

Сотни мумифицированных тел могут появиться на поверхности Альп из-за таяния ледников. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на швейцарскую полицию.

Так, недавно в кантоне Вале обнаружили тело потерявшегося в походе в августе 1987-го немца. Ранее в этом же месте нашли останки семейной пары, пропавшей 75 лет назад.

Правоохранители отметили, что в списке пропавших без вести в Альпах с 1925 года значится больше 300 имён и мест, около 160 из них — на Монблане.

По данным The Guardian, за последний год ледники в Альпах потеряли почти один кубический километр, то есть около 900 миллиардов литров воды.

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