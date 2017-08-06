Китайский миллиардер собирается купить пакет акций "Манчестер Юнайтед"

Пакет акций самого титулованного футбольного клуба Англии "Манчестер Юнайтед" намерен приобрести китайский инвестор. Как сообщает издание The Sunday Times, миллиардер, чьё имя не раскрывается, уже провёл ряд переговоров с некоторыми акционерами клуба и уже получил положительный ответ на покупку 8% акций команды.
Отметим, что на данный момент 80% акций клуба принадлежат семье Глейзеров из США, остальные доли распределены между инвестиционными фондами в Нью-Йорке и Лондоне.
Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" стал самым успешным в мире по итогам сезона 2015/16, заработав €689 миллионов. Клуб является не только 20-кратным чемпионом страны и пятикратным обладателем Кубка лиги, но и трёхкратным победителем Лиги чемпионов.
Ранее Лайф писал о том, что "Манчестер Юнайтед" обыграл "Реал" в матче Международного кубка чемпионов.
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