Китайский миллиардер собирается купить пакет акций "Манчестер Юнайтед"

Сообщается, что инвестор уже провёл ряд переговоров и один из брокеров согласился продать 8% акций клуба.

Пакет акций самого титулованного футбольного клуба Англии "Манчестер Юнайтед" намерен приобрести китайский инвестор. Как сообщает издание The Sunday Times, миллиардер, чьё имя не раскрывается, уже провёл ряд переговоров с некоторыми акционерами клуба и уже получил положительный ответ на покупку 8% акций команды.

Отметим, что на данный момент 80% акций клуба принадлежат семье Глейзеров из США, остальные доли распределены между инвестиционными фондами в Нью-Йорке и Лондоне.

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" стал самым успешным в мире по итогам сезона 2015/16, заработав €689 миллионов. Клуб является не только 20-кратным чемпионом страны и пятикратным обладателем Кубка лиги, но и трёхкратным победителем Лиги чемпионов.

Ранее Лайф писал о том, что "Манчестер Юнайтед" обыграл "Реал" в матче Международного кубка чемпионов.