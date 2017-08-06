В Маниле состоялись переговоры глав МИД России и Турции

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В Маниле состоялись переговоры глав МИД России и Турции

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи на полях АСЕАН в Маниле. Фото: ©РИА Новости/Виталий Белоусов

Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили вопросы, касающиеся режима прекращения огня в Сирии.

В Маниле проходят переговоры министров иностранных дел РФ и Турции, сообщили в российском МИД. В ходе встречи Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили вопросы создания зон деэскалации в Сирии и укрепления режима прекращения боевых действий в САР.

По данным российского внешнеполитического ведомства, стороны рассмотрели отдельные вопросы российско-турецких отношений.

Встреча глав МИД РФ и Турции состоялась в рамках форума АСЕАН. Ранее Лайф сообщал о том, что на полях форума состоится встреча Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

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