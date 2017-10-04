Главарю "Джебхат ан-нусры" оторвало руку после удара ВКС в Сирии

Как отметили в Минобороны, на данный момент Абу Мухаммед аль-Джуляни находится в тяжёлом состоянии.

В результате удара ВКС РФ в Сирии главарь "Джебхат ан-нусры"* Абу Мухаммед аль-Джуляни получил тяжёлые осколочные ранения и находится в критическом состоянии. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, лидер группировки лишился руки.

— Вместе с многочисленной (около 50 человек) охраной также уничтожены 12 полевых командиров "Джебхат ан-нусры", в том числе ближайший помощник аль-Джуляни — начальник службы безопасности группировки Ахмад аль-Гизаи, — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в результате спецоперации ВКС РФ ликвидировали командование "Джебхат ан-нусры" в Сирии.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.