Греческий суд разрешил экстрадировать россиянина Винника в США

Его подозревают в кибермошенничестве, организации крупной биткоин-биржи BTC-E и отмывании четырёх миллиардов долларов.

Совет судей в греческих Салониках удовлетворил запрос США на экстрадицию россиянина Александра Винника. Об этом сообщают местные СМИ.

У защиты нашего соотечественника есть право опротестовать решение в Ареопаге течение 24 часов.

Сам Винник все обвинения в свой адрес отрицает.

— К бирже ВТС-Е я не имею никакого отношения, не являюсь ни владельцем, ни управляющим, ни бухгалтером. Я — независимый технический эксперт, и это — один из моих клиентов, — пояснил россиянин в суде.

Напомним, Александр Винник был задержан в Греции в июле этого года. Его обвиняют в отмывании четырёх миллиардов долларов. По версии прокуратуры Северного округа штата Калифорния, он помогал отмывать деньги наркоторговцам, хакерам и налоговым мошенникам.