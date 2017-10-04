В Кремле заявили, что Путин и Мадуро обсудят реструктуризацию долга Венесуэлы

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В Кремле заявили, что Путин и Мадуро обсудят реструктуризацию долга Венесуэлы

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Президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро. Фото: © РИА Новости/Алексей Дружинин

По словам Дмитрия Пескова, эта тема обязательно будет затронута во время встречи лидеров двух государств.

Президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро могут обсудить на встрече в Москве реструктуризацию долга Венесуэлы. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Тема реструктуризации задолженности (Венесуэлы перед Россией. — Прим. ред.), безусловно, является темой переговоров. Если эта тема будет формулироваться нашими венесуэльскими партнёрами, то она будет проговариваться, — заявил он.

Ранее в ходе своего сегодняшнего визита в Москву венесуэльский лидер говорил о том, что страна обязательно погасит долг перед Россией.

Напомним, Николас Мадуро прибыл в российскую столицу сегодня ночью для участия в форуме "Российская энергетическая неделя".

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