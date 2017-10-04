Time: Запуск первого спутника СССР вызвал шок у США

По словам американских журналистов, для Вашингтона он ознаменовал начало предстоящей космической гонки.

Запуск первого в истории человечества искусственного спутника Земли Советским Союзом 60 лет назад вызвал настоящий шок у США. Об этом рассказал журнал Time.

— Это событие имело много значений: поражение и открытие, а также обещание предстоящей космической гонки, — написала обозреватель издания Лили Ротман.

Такая реакция была вызвана рядом факторов. В первую очередь тем, что советские учёные проводили исследования в строжайшей секретности и Запад не подозревал о таком продвижении науки в СССР. Также стоит отметить, что действия происходили в условиях холодной войны, что повлияло на восприятие Вашингтона.

С 60-летием космической эры! 4 октября 1957 был запущен первый в мире искусственный спутник Земли - https://t.co/3mMy3BuEDh. #Спутник60 pic.twitter.com/Ra4B9iCt82 — РОСКОСМОС (@roscosmos) 4 октября 2017 г.

Ранее сообщалось, что человечество отмечает 60-летний юбилей космической эры. Запуск первого в мире космического спутника был произведён 4 октября 1967 года с территории Советского Союза. Он совершил 1440 витков вокруг Земли и пролетел около 60 миллионов километров.