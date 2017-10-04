Еврокомиссия подала в суд на Ирландию, недополучив €13 миллиардов с Apple

Антимонопольный регулятор ранее признал неуместным понижение налоговой ставки властями страны для американской компании в обмен на создание дополнительных рабочих мест.

Еврокомиссия (ЕК) подала иск в Европейский суд юстиции против Ирландии. Причиной стала неспособность взыскать €13 миллиардов неуплаченных налогов с Apple, головной европейский офис которой зарегистрирован в этой стране.

— Прошло более года после решения ЕК о взыскании этих неуплаченных налогов, однако Ирландия не предприняла никаких мер для их получения, — заявила еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер.

Она выразила возмущение бездействием властей страны, подчеркнув, что срок взыскания вышел ещё 3 января 2017 года. Еврокомиссар добавила, что Apple продолжает пользоваться необоснованными конкурентными преимуществами на европейском рынке.

— Крайне сожалеем о том, что ЕК прибегла к такой мере, особенно с учётом того, что речь идёт о взыскании средств за столь продолжительный период, — прокомментировали решение Еврокомиссии в Минфине Ирландии, а также заявили, что "ирландские официальные лица и эксперты интенсивно работают над тем, чтобы обязательства государства были выполнены".

Напомним, претензии Еврокомиссии связаны с тем, что американская компания платила пониженную налоговую ставку в Ирландии в обмен на создание дополнительных рабочих мест в стране. Такие налоговые льготы антимонопольный регулятор счёл неуместными и обязал Apple выплатить стране €13 миллиардов до 3 января 2017 года. Официальные лица США и ирландские власти поддержали "яблочную" корпорацию.