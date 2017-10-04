Россию определили как "агрессора" в скандальном законе о реинтеграции Донбасса

Ранее сообщалось, что лидер Незалежной Пётр Порошенко внёс в Раду соответствующий документ.

В законе о реинтеграции Донбасса Россию определили как страну-"агрессора". Об этом говорится в проекте, который был опубликован на сайте парламента Украины.

В частности, в документе указывается, что Россия была инициатором и организатором террористической деятельности на территории Незалежной. Также говорится, что страна якобы осуществляет вооружённую агрессию против Украины и временную оккупацию частей её территории. При этом, по мнению авторов документа, Россия применяет подразделения своих вооружённых сил.

Ранее сообщалось, что президент Украины Пётр Порошенко внёс в Раду скандальный законопроект о реинтеграции Донбасса.