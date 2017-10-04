Минобороны предупредило США о готовности уничтожить все "случайности" в Сирии

В пример военное ведомство привело "случайное" нападение террористов ИГИЛ с точными картами расположения сирийских войск.

Официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков предупредил США, что российская авиация готова уничтожить все "случайности" в Сирии.

Он подчеркнул, что 300 боевиков ИГИЛ* на внедорожниках уверенно обходили скрытые посты сирийских войск, "имея на руках точные координаты, которые можно получить только благодаря воздушной разведке, обработанной специалистами, а затем заботливо переданные для осуществления диверсионно-террористических акций". Другая группа в это время совершила несколько скоординированных атак на посты армии САР у стратегических объектов.

— Если в США считают это непредвиденными случайностями, то российские ВКС готовы приступить к полному уничтожению всех подобных "случайностей" в подконтрольной им зоне, — сказал Конашенков.

Ранее в Минобороны назвали главное препятствие для разгрома ИГИЛ.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.