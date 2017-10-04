Грызлов: Законопроект о реинтеграции Донбасса блокирует минский процесс

Согласно тексту документа, Киев считает неподконтрольные районы Донецкой и Луганской областей "временно оккупированными Российской Федерацией", а Россия официально называется страной-агрессором.

Полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Юго-Востоке Украины Борис Грызлов раскритиковал законопроект о реинтеграции Донбасса, внесённый в Верховную раду украинским президентом Петром Порошенко.

Он указал, что официальный Киев до сих пор не принял решение о предоставлении отдельным районам Донецкой и Луганской областей особого статуса на постоянной основе, хотя это является неотъемлемым условием политического урегулирования в Донбассе.

— ...Законопроект о восстановлении суверенитета над Донбассом полностью противоречит минским соглашениям, ещё больше отдаляет Донбасс от Украины и блокирует минский процесс, — приводит ТАСС слова Грызлова.

Ранее Лайф сообщал, что в российском МИД также указали на необходимость проверить документ на соответствие минским договорённостям.

Напомним, в украинском законопроекте о реинтеграции Донбасса Россия впервые представлена как страна-агрессор. В нём также прописано, что неподконтрольные Киеву районы Донбасса "временно оккупированы Российской Федерацией". А особый статус юго-восточных районов страны продлевается ещё на год.