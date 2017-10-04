"Голый депутат" из Москвы призвал изучить его фото с пляжа

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"Голый депутат" из Москвы призвал изучить его фото с пляжа

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Муниципальный депутат Олег Сухов. Фото © Instagram/advokat.suhov

Народный избранник заявил, что не намерен уделять внимание комментариям "недалёких людей".

Олег Сухов, муниципальный депутат из Нагорного района Москвы, не понимает, почему сегодня такой ажиотаж в Сети возник из-за фотографий, на которых он позирует полуголым. Мужчина в шутку призвал всех не останавливаться и изучить ещё и фотографии народного избранника с пляжа.

— Продолжает этот депутат размещать фото в полуголом виде, особенно на море, а должен ходить на пляж в костюме, он же депутат, — отметил Олег Сухов в интервью Лайфу.

<p>Муниципальный депутат Олег Сухов. Фото © Instagram/advokat.suhov</p>

Депутат признался, что, несмотря на обещания женщин в соцсетях "записаться на консультацию", пока не ощутил обрушившейся на него популярности. Он заверил, что этого и не хочет, нелестно отозвавшись о некоторых комментаторах его фото без одежды.

<p>Фото: Карточка депутата на сайте Управы Нагорного района Москвы</p>

— Пока никакой популярности-то и не ощутил. Нельзя сказать, что обсуждения меня расстраивают. Я человек взрослый, повидавший. Мне 40 лет. Я привык ко всему относиться спокойно. Я не хочу тратить своё время и силы на прочтение глупых комментариев недалёких людей и переживать из-за них, — сказал Сухов.

<p>Муниципальный депутат Олег Сухов. Фото © Instagram/advokat.suhov</p>

— Удалить фотографии невозможно, если бы это было возможно, я бы это сделал давным-давно. Они же не просто размещены в социальной сети, они лет пять назад разошлись по всему Интернету, — посетовал народный избранник.

<p>Муниципальный депутат Олег Сухов. Фото © Instagram/advokat.suhov</p>

А вот говорить, есть ли у него жена, Олег Сухов отказался, назвав это "только своим" и не подлежащим обсуждению.

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