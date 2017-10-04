"Дорогой Леонид Ильич Познер, времена изменились". Соловьёв вступился за ТЭФИ

По мнению журналиста, премию критикует лишь тот, кто "не может пережить", что статуэтка досталась не ему.

Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал призыв своего коллеги Владимира Познера отказаться от названия премии ТЭФИ и вручения статуэтки "Орфей". По мнению Соловьева, критика со стороны его оппонента объясняется банальной завистью — мол, господин Познер "не может пережить", что в этом году награда досталась не ему.

— Видимо, это и есть критерий недемократичности процесса, потому что если господин Познер с друзьями, которых было очень немного, решили, что они и есть академия и что они могут решать, кто в профессии достоин награды, а кто нет, то это высшая форма демократии, — приводит слова телеведущего РБК.

Соловьёв напомнил, что "самой демократичной страной" был Советский Союз времён Брежнева, потому что каждый год завершался наградой Леониду Ильичу.

— Дорогой Леонид Ильич Познер, времена изменились, — сыронизировал он.

Отметим, сам Соловьёв был отмечен премией ТЭФИ, как лучший интервьюер.

Напомним, ранее Познер написал открытое письмо организаторам премии ТЭФИ, в котором попросил их о смене названия конкурса и отказе от статуэтки. Он объяснил это обещанием гарантировать "демократичность выбора жюри", которое известный журналист когда-то дал создателю "Орфея".