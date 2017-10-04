Варшава призналась, что купила уголь у Донбасса

Находящийся с визитом в Польше министр энергетики Украины Игорь Насалик заявил, что сложившаяся ситуация "очень неприятная".

Варшава признала факт закупки 11 тысяч тонн угля у Донецкой Народной Республики. Об этом заявил министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский в эфире национального телевидения.

— Какая-то маленькая фирма. С Донбасса ли — однозначно не понятно, но похоже, что так. Произошла поставка угля, 11 тысяч тонн. Это столько, сколько один энергоблок потребляет в сутки, — отметил Тхужевский.

Министр уточнил, что в документах страной-поставщиком значится Россия.

— Мы покупаем антрацит в США и африканских странах, а Польша — с наших оккупированных территорий, — прокомментировал находящийся с визитом в Варшаве министр энергетики Украины Игорь Насалик, назвав сложившуюся ситуацию очень неприятной.

Стоит отметить, что ранее главная военная прокуратура Незалежной начала расследование по факту продажи угля, добытого в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках. Согласно заявлению Генпрокуратуры, антрацит вывозился в Россию, где в дальнейшем реализовывался, в том числе и за границу.