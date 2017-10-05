ЦРУ ожидает обострения ситуации на Корейском полуострове

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ЦРУ ожидает обострения ситуации на Корейском полуострове

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Ким Чен Ын Фото © РИА Новости/Кирилл Питалев

Помощник директора ЦРУ Майкл Коллинз считает, что в ближайшее время со стороны КНДР начнутся новые провокации.

На Корейском полуострове в скором времени обострится ситуация. Об этом рассказал заместитель помощника директора ЦРУ Майкл Коллинз.

— КНДР, очевидно, испытывает терпение США и мирового сообщества. Я ожидаю, что напряжённость будет повышаться, — заявил он.

В свою очередь помощник директора ЦРУ Ён Сук Ли также предупредил, что 9 октября, в День Колумба в США, Пхеньян может пойти на очередную провокацию. Он объяснил своё предположение тем, что обычно в Северной Корее запуски ракет или ядерные испытания приурочены к каким-то крупным датам. К тому же 10 октября в КНДР будет праздноваться очередная годовщина создания Трудовой партии Кореи.

Ранее Лайф сообщал, что Северная Корея пригрозила Японии "ядерными облаками", а Америку превратить в "море огня".

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