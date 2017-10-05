В СК РФ рассказали об обысках по "делу ЮКОСа"

У сотрудников "Открытой России" были изъяты материалы, представляющие интерес для следствия.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко рассказала ТАСС об обысках в рамках "дела ЮКОСа". Бывшие руководители нефтяной компании подозреваются в хищении нефти, денег и акций "дочек" предприятия.

Отмечается, что следствие получило доказательства, по которым были признаны нежелательными четыре иностранные организации, связанные с финансированием предпринимателей, действующих от имени "Открытой России". По версии СК РФ, эти лица продолжают получать деньги из-за рубежа.

Как ранее сообщал Лайф, в квартирах сотрудников "Открытой России" прошли обыски. В ходе мероприятий были изъяты материалы, представляющие интерес для следствия.