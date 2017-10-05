В кабинете Улюкаева обнаружили при обыске золотые монеты

В данный момент в Замоскворецком суде столицы продолжается процесс по делу экс-министра экономического развития.

В кабинете бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева были изъяты слитки драгоценных металлов. Это следует из материалов дела экс-министра. В сейфе экс-министра обнаружили золотые монеты, сберкнижки, денежные средства в сумме 250 тысяч долларов.

Кроме того, были обнаружены денежные средства в других валютах: дирхамы, кроны, белорусские рубли, австралийские доллары.

Напомним, Алексей Улюкаев был арестован по обвинению в вымогательстве. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее Лайф писал о том, что у экс-министра нашли квартиры и участки в Москве, Смоленске и Крыму.