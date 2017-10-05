Ударивший журналиста НТВ попал в больницу из-за алкогольной интоксикации

Она была вызвана дисульфирам-этаноловой реакцией после того, как мужчина употребил спиртное, будучи закодированным.

Ударивший журналиста НТВ в парке Горького Александр Орлов, известный также как Колобок Ярославкин, попал в больницу в состоянии токсического шока. Как сообщает паблик Life Shot, мужчина находится под капельницей в частном медицинском центре "Алкоспас".

— Так как ранее нами же у пациента было проведено кодирование от алкогольной зависимости и был введён препарат дисульфирам, произошла реакция, — рассказал главный врач центра Александр Поликарпов. — Процесс такого рода может быть смертельно опасным для пациента, возникает выраженное повышение или понижение давления, нарушение работы всех органов и систем организма. Сейчас пациенту требуется жёсткий режим дневного стационара.

Отмечается, что 3 октября Орлов подтвердил получение первой части гонорара за предстоящий бой, поделившись в социальной сети записью о заключении контракта с основным спонсором и промоутером мероприятия Артуром Якобсоном, однако в связи с происшествием бой будет перенесён.

Напомним, после нападения на корреспондента НТВ пермский журналист Роман Четин предложил спарринг Александру Орлову. Тот принял вызов.

Ранее Лайф писал о том, что Орлову назначили полгода исправительных работ.