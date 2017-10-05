Депутаты Рады рекомендовали доработать закон Порошенко о статусе Донбасса

Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны изучил законопроект президента Украины Петра Порошенко о статусе Донбасса. Депутаты нашли в документе неточности и рекомендовали вернуть законопроект на доработку, сообщают украинские СМИ.

Отмечается, что народные депутаты также не приняли и альтернативный законопроект, представленный их коллегой Юрием Левченко. Его документ касался порядка самоуправления в Донбассе.

Как ранее сообщал Лайф, украинский лидер Пётр Порошенко внёс в Раду скандальный законопроект о реинтеграции Донбасса. Одним из положений документа является продление на год особого статуса неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей. Кроме того, в законопроекте Россия определена как страна-агрессор.