"Ставка на войну". Пушков объяснил "манёвры" Порошенко вокруг статуса Донбасса

В тексте закона о реинтеграции территории указано, что она оккупирована Российской Федерацией.

Глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает закон украинского президента Петра Порошенко о статусе Донбасса видимостью переговоров. Об этом сенатор написал в своём микроблоге в "Твиттере".

Смысл маневров Порошенко вокруг "особого статуса" и закона о реинтеграции Донбасса: видимость переговоров, ставка на войну и противостояние. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 5 октября 2017 г.

— Смысл манёвров Порошенко вокруг "особого статуса" и закона о реинтеграции Донбасса: видимость переговоров, ставка на войну и противостояние, — считает Пушков.

Напомним, президент Украины внёс в Раду скандальный законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно тексту документа, Киев считает неподконтрольные районы Донецкой и Луганской областей "временно оккупированными Российской Федерацией", а Россия официально называется страной-агрессором. Как ранее писал Лайф, украинские депутаты рекомендовали доработать закон.