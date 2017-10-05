"Ставка на войну". Пушков объяснил "манёвры" Порошенко вокруг статуса Донбасса

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"Ставка на войну". Пушков объяснил "манёвры" Порошенко вокруг статуса Донбасса

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Сенатор Алексей Пушков. Фото: ©РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В тексте закона о реинтеграции территории указано, что она оккупирована Российской Федерацией.

Глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает закон украинского президента Петра Порошенко о статусе Донбасса видимостью переговоров. Об этом сенатор написал в своём микроблоге в "Твиттере".

— Смысл манёвров Порошенко вокруг "особого статуса" и закона о реинтеграции Донбасса: видимость переговоров, ставка на войну и противостояние, — считает Пушков.

Напомним, президент Украины внёс в Раду скандальный законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно тексту документа, Киев считает неподконтрольные районы Донецкой и Луганской областей "временно оккупированными Российской Федерацией", а Россия официально называется страной-агрессором. Как ранее писал Лайф, украинские депутаты рекомендовали доработать закон.

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